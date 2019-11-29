В Минобороны заявили, что Украина получила военную помощь от США на 43 млн долларов

Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Военная помощь предоставляется в форме исключительно имущества и услуг

Украина с сентября по ноябрь 2019 года получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов. Военная помощь предоставляется в форме исключительно имущества и услуг, а не средств, передает "Громадське".

В Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что "в период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов".

Сообщается, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных сил Украины.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в течение следующих нескольких недель Пентагон передаст Украине оставшуюся оборонную помощь, заложенную в бюджете США на текущий год.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.