Трамп збирається виділити 250 млн доларів військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп виступить за виділення Україні 250 млн доларів на допомогу у сфері безпеки й оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Зазначається, що таку суму Трамп пропонуватиме у проекті бюджету на 2021 фінансовий рік.

"Якщо Конгрес затвердить та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив заступник міністра оборони США Джон Руд.

Видання відзначає, що така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що протягом наступних кількох тижнів Пентагон передасть Україні решту оборонної допомоги, закладеної в бюджеті США на поточний рік.

РБК-Україна писало, що 29 листопада українська сторона заявила, що з вересня по листопад 2019 року отримала військову допомогу від США на суму 43 млн доларів.