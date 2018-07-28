Трамп собирает заседание по безопасности выборов на фоне хакерских атак

Глава США соберет своих советников по вопросам нацбезопасности

Глава США Дональд Трамп соберет своих советников по вопросам нацбезопасности, чтобы провести встречу на высоком уровне по вопросам безопасности промежуточных выборов, которые состоятся менее чем через четыре месяца. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Встреча состоится на фоне новых обвинений во вмешательстве России в американские выборы. Так, в четверг стало известно, что сенатор-демократ Клэр МакКескилл стала мишенью хакерской атаки накануне промежуточных выборов в ноябре. Один из руководителей Microsoft заявил, что российские хакеры целились как минимум на трех кандидатов.

Издание The Daily Beast отмечало, что неудачная хакерская атака на МакКескилл в четверг была осуществлена ​​российской разведывательной службой, ответственной за вмешательство в выборы 2016 года.

Добавим, что ставки на промежуточных выборах высоки. Сейчас республиканцы - в большинстве как в Палате представителей, так и в Сенате, но демократы в сегодняшних политических условиях надеются получить, по крайней мере, простое большинство в Палате представителей.

Напомним, бывший личный юрист президента США Майкл Коэн готов свидетельствовать против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы США. Коэн заявил, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ за несколько месяцев до выборов, в июне 2016 года.

Как писало РБК-Украина, глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление американского президента в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что РФ использовала соцсети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.