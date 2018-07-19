Цукерберг рассказал о доказательствах вмешательства России в выборы США

Цукерберг рассказал о доказательствах российского вмешательства в выборы в 2015 и 2016 годах

Глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что русские использовали социальные сети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году. Об этом Цукерберг заявил в интервью изданию Recode.

"Свидетельства, которые мы видели, совершенно ясны: русские пытались вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг.

Цукерберг рассказал, что Facebook заметил подозрительную активность русских еще в 2015 году, и уведомил об этом Федеральное бюро расследований. По его словам, такая же деятельность была зафиксирована и во время выборов 2016 года. В частности, речь идет о российской военной разведке, которая занималась фишингом и подделкой аккаунтов.

"Вы могли видеть это в обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера, обнародованном на этой неделе", - сказал Цукерберг, отметив, что в этой информации есть часть находок Facebook.

Цукерберг отметил, что было и другое направление вмешательства в выборы, которое его компания поздно идентифицировала. Речь идет о Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала из-за использования данных пользователей Facebook. Ранее компанию обвинили в ненадлежащем использовании данных 87 миллионов пользователей соцсети в ходе предвыборных кампаний в разных странах мира, в частности, в США.

Напомним, позже Трамп, заявиол, что доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился. Таким образом Трамп заявил, что соглашается с выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.