Трамп збирає засідання щодо безпеки виборів на тлі хакерських атак

Голова США збере своїх радників із питань нацбезпеки

Голова США Дональд Трамп збере своїх радників із питань нацбезпеки, щоб провести зустріч на високому рівні з питань безпеки проміжних виборів, які відбудуться менш ніж за чотири місяці. Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Зустріч відбудеться на тлі нових звинувачень у втручанні Росії в американські вибори. Так, у четвер стало відомо, що сенатор-демократ Клер МакКескілл стала мішенню хакерської атаки напередодні проміжних виборів у листопаді. Один із керівників Microsoft заявив, що російські хакери цілилися як мінімум на трьох кандидатів.

Видання The Daily Beast зазначало, що невдала хакерська атака на МакКескілл у четвер була здійснена російською розвідувальною службою, яка відповідальна за втручання у вибори 2016 року.

Додамо, що ставки на проміжних виборах є високими. Наразі республіканці - у більшості як у Палаті представників, так і в Сенаті, але демократи в сьогоднішніх політичних умовах сподіваються отримати принаймні просту більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, колишній особистий юрист президента США Майкл Коен готовий свідчити проти Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори США. Коен заявив, що Трамп знав про зустріч свого сина, зятя і глави президентської кампанії з представниками РФ за кілька місяців до виборів, у червні 2016 року.

Як писало РБК-Україна, глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву американського президента у Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що РФ використала соцмережі для втручання у президентські вибори США в 2016 році.