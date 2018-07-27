Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него спецпрокурору Мюллеру, - CNN

По словам Коэна, Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы кампании с представителями РФ за несколько месяцев до выборов

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов свидетельствовать против него спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы США осенью 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Экс-адвокат заявил, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ за несколько месяцев до выборов в июне 2016 года.

Издание отмечает, что, сотрудничая со следствием, Коэн надеется облегчить собственное положение, поскольку сам находится под федеральным следствием в связи с расследованием Мюллера.

CNN отмечает, что у экс-адвоката американского президента нет при этом вещественных доказательств, которые могли бы подтвердить его слова.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление президента Трампа в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что РФ использовала соцсети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.

Отметим, что сам Трамп заявил о том, что Россия может вмешаться в следующие президентские выборы, чтобы не допустить его переизбрание на второй срок.