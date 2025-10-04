Трамп скорочує прийом біженців до рекордно низького рівня, - NYT

Повідомляється, що адміністрація Трампа планує скоротити прийом біженців до рекордно низького рівня в наступному році, зарезервувавши більшу частину обмежених місць для білих африканерів з Південної Африки та інших осіб, які нібито стикаються з "несправедливою дискримінацією".

Очікується, що президент Трамп знизить верхню межу прийому біженців до 7500 осіб, що є різким зниженням порівняно з обмеженням у 125 000 осіб, встановленим адміністрацією колишнього президента Джо Байдена минулого року.

Новий ліміт фактично закриє двері для тисяч сімей, які чекають у таборах по всьому світу, і переорієнтує програму, призначену для надання притулку тим, хто втікає від війни та голоду, на підтримку переважно білих південноафриканців.

Представник Білого дому, який на умовах анонімності обговорив неоголошені плани щодо програми для біженців, заявив, що обмеження на прийом біженців стане остаточним лише після консультацій адміністрації з Конгресом, як того вимагає закон щороку.

Представник заявив, що закриття уряду заважає проведенню цих консультацій і стверджує, що жоден біженець не буде прийнятий до країни у фінансовому році, що розпочався 1 жовтня, доки демократи та республіканці не досягнуть угоди про фінансування уряду.

Демократи в Конгресі заявили цього тижня, що Трамп вже пропустив термін і закликали його проконсультуватися з ними.

"Попри неодноразові звернення співробітників комітетів від Демократичної й Республіканської партій, адміністрація Трампа повністю відмовилася від своїх юридичних зобов'язань, залишивши Конгрес в невіданні, а біженців у підвішеному стані", – заявили в спільній заяві представники Джеймі Раскін з Меріленду і Праміла Джаяпал з Вашингтона, а також сенатори Річард Дурбін з Іллінойсу і Алекс Паділья з Каліфорнії.

Трамп вжив заходів для фактичного припинення програми для біженців, підписавши в перший день свого другого терміну указ про призупинення переселення більшості біженців.

Він також фактично позбавив мігрантів на кордоні США і Мексики можливості шукати захисту в рамках іншої програми, відомої як "притулок", що є частиною більш широких зусиль з обмеження імміграції до Сполучених Штатів.