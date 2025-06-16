Трамп скептически относится к втягиванию США в войну Ирана и Израиля, - CNN
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп скептически относится к втягиванию его страны в борьбу между Ираном и Израилем, поскольку соответствующий шаг может привести к расширению конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В команде Белого дома утверждают, что втягивание Штатов в конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих стран и привести к изнурительной войне без конца и четкой конечной цели.
"Если и есть какой-то урок начала 21 века, то это то, что военные цели и анализы Ближнего Востока, разработанные в Вашингтоне, почти всегда оказываются катастрофически ошибочными", - пишет CNN.
В том же числе вмешательство США может:
- усилить напряжение в политической базе Трампа;
- разрушить принцип "Америка превыше всего".
"Новое поколение лидеров преодолевает давние конфликты и уставшие разногласия прошлого и создает будущее, где Ближний Восток определяется торговлей, а не хаосом; где он экспортирует технологии, а не терроризм; и где люди разных наций, религий и вероисповеданий строят города вместе, а не бомбардируют друг друга", - заявил глава Белого дома во время майского визита в Саудовскую Аравию.
Вмешательство США в войну несовместимо со словами Трампа, несмотря на возможные призывы, что Вашингтон имеет уникальную возможность искоренить путь Ирана к ядерному оружию.
США могут не иметь другого выбора
По словам бывшего вице-президента США Майка Пенса, если Израиль не сможет убедить Иран пойти на значительные уступки во время переговоров с Вашингтоном о прекращении ядерной программы - Штатами придется присоединиться к конфликту.
Сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, заявлял, что худшим результатом войны Израиля и Ирана будет сохранение Тегераном ядерного потенциала.
Война между Израилем и Ираном
13 июня авиация Израиля нанесла удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Львиный народ" на фоне срыва переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.
В частности, во время атаки были ликвидированы десятки высокопоставленных офицеров Ирана, а также специалисты, которые были привлечены к разработке ядерного потенциала страны.
Сейчас обе страны ежедневно обмениваются ракетно-дронными ударами.
15 июня Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
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