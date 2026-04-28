Трамп скептично оцінив нову пропозицію Ірану про припинення війни, - WSJ

За словами джерел, у понеділок вранці Трамп провів переговори зі своїми помічниками з приводу нової мирної пропозиції, що надійшла від Ірану.

За підсумком Трамп не відкинув її категорично, але висловив побоювання з приводу того, що Іран не діє сумлінно і не готовий виконати його ключову вимогу: припинити збагачення урану і заприсягтися не створювати ядерну зброю.

Джерела додали, що США продовжать переговори з Іраном, і Білий дім, імовірно, надасть свою відповідь і зустрічні пропозиції найближчими днями.

Як відомо, Трамп пригрозив відновити бомбардування Ірану, якщо вважатиме переговори про припинення війни безрезультатними. При цьому всередині адміністрації зростає переконання, що президент прагне уникнути відновлення бойових дій.