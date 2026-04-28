Трамп скептически оценил новое предложение Ирана о прекращении войны, - WSJ

По словам источников, в понедельник утром Трамп провел переговоры со своими помощниками по поводу нового мирного предложения, поступившего от Ирана.

По итогу Трамп не отверг его категорически, но выразил опасения по поводу того, что Иран не действует добросовестно и не готов выполнить его ключевое требование: прекратить обогащение урана и поклясться не создавать ядерное оружие.

Источники добавили, что США продолжат переговоры с Ираном, и Белый дом, вероятно, представит свой ответ и встречные предложения в ближайшие дни.

Как известно, Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если посчитает переговоры о прекращении войны безрезультатными. При этом внутри администрации растет убеждение, что президент стремится избежать возобновления боевых действий.