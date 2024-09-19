Трамп сказав про ймовірну зустріч із Зеленським наступного тижня

Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це може відбутися на тлі візиту глави Української держави до Штатів для виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, чи зустрінеться він з українським президентом, Трамп сказав "напевно, так".

Більше деталей кандидат в президенти США від Республіканської партії не озвучив.

Як зауважується в публікації західної преси, останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на вищому рівні, також мали зустрічі з Трампом.

Додамо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Польщі Анджей Дуда та Дональд Трамп можуть зустрітися у штаті Пенсільванія вже цього тижня. Планується, що вони, зокрема, обговорять війну РФ проти України.

Що передувало

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже наступного тижня відвідає США. Очікується, що це станеться 24 вересня. Туди він поїде із планом перемоги України, і братиме у Нью-Йорку участь у засіданні Ради безпеки ООН

Додамо, за інформацією "Голосу Америки", Зеленський 25 вересня виступить на засіданні ГА ООН, й на порядку денному буде обговорення зняття обмежень для ЗСУ на удари західною зброєю по території Росії.

Раніше повідомлялося, що у серпні президент Володимир Зеленський заявив про намір представити план перемоги України у війні з РФ чинному лідеру США Джо Байдену, а також учасникам президентських перегонів Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

За словами українського президента, план уже повністю готовий, і тепер найголовніше - рішучість його реалізувати.

Додамо, в середині вересня президент Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом два місяці тому.