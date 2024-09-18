Планують обговорити війну в Україні. Дуда і Трамп можуть зустрітися у США, - Reuters
Президент Польщі Анджей Дуда та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп можуть зустрітися у штаті Пенсільванія вже цього тижня. Планується, що вони, зокрема, обговорять війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповів виданню польський високопосадовець, Дуда буде присутній на відкритті пам'ятника Солідарності в Пенсільванії. Трамп також був запрошений на захід.
"Якщо президент Трамп приїде, то, звичайно, буде можливість обмінятися кількома словами та поговорити на найважливіші теми", - додало джерело Reuters.
Серед тем, які можуть обговорити Дуда та Трамп, польсько-американські відносини, безпека Польщі та війна в Україні.
Журналісти звертають увагу, що така зустріч стане рідкісним випадком переговорів іноземного лідера із кандидатом у президенти США у ході передвиборчої кампанії.
Водночас Пенсільванія, де проживає значне польсько-американське населення, є одним із кількох ключових штатів, у якому триває напружена боротьба за перемогу на президентських виборах у США 5 листопада.
Що передувало
Як Польща, так і США є союзниками України з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Зокрема, у червні цього року дві країни запустили міжнародну операцію,мета якої - боротьба з російською пропагандою та дезінформацією.
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