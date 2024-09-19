Трамп сказал о вероятной встрече с Зеленским на следующей неделе
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это может произойти на фоне визита главы Украинского государства в Штаты для выступления на заседании Совбеза ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, встретится ли он с украинским президентом, Трамп сказал "наверное, да".
Больше подробностей кандидат в президенты США от Республиканской партии не озвучил.
Как отмечается в публикации западной прессы, в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, посещавшие США для встреч на высшем уровне, также встречались с Трампом.
Добавим, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент Польши Анджей Дуда и Дональд Трамп могут встретиться в штате Пенсильвания уже на этой неделе. Планируется, что они обсудят, в частности, войну РФ против Украины.
Что предшествовало
Напомним, президент Владимир Зеленский уже на следующей неделе посетит США. Ожидается, что это произойдет 24 сентября. Туда он поедет с планом победы Украины, и примет участие в Нью-Йорке в заседании Совета безопасности ООН
По информации "Голоса Америки", Зеленский 25 сентября выступит на заседании ГА ООН, и в повестке дня будет обсуждение снятия ограничений для ВСУ на удары западным оружием по территории России.
Ранее сообщалось, что в августе президент Владимир Зеленский заявил о намерении представить план победы Украины в войне с РФ действующему лидеру США Джо Байдену, а также участникам президентской гонки Камале Харрис и Дональду Трампу.
По словам украинского президента, план уже полностью готов, и теперь самое главное - решимость его реализовать.
Добавим, в середине сентября президент Зеленский раскрыл детали своего разговора с Трампом два месяца назад.
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