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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом два місяці тому

Київ, Субота 14 вересня 2024 10:52
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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом два місяці тому Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову два місяці тому. За словами глави держави, Трамп був дуже прихильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю CNN.

Президент зазначив, що хотів би поділитися мирним планом України з президентом США Джо Байденом. Проте, як зазначив глава держави, правильно було б також показати план кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Конгресу, від якого залежить багато речей.

На прохання прокоментувати передвиборчі заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє, про які саме заяви йдеться.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей", - сказав він.

Зеленський додав, що два місяці тому мав телефонну розмову з Трампом і, за словами президента, "він був дуже прихильним".

"Ми мали хорошу розмову. Йдеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", - заявив Зеленський.

Позиція Трампа щодо України

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав до зменшення допомоги Україні, а також пропонував, щоб допомога надавалася як кредит, а не вигляді "подарунка".

Трамп неодноразово заявляв, що нібито може закінчити війну в Україні за добу або навіть до того, як повернуться до Білого дому.

На нещодавніх дебатах з Камалою Гарріс він не відповів на питання про перемогу України, але зазначив, що хоче закінчення війни. Його опонентка фактично звинуватила республіканця у підігруванні диктатору Володимиру Путіну.

Детальніше про виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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