Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом два місяці тому
Президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову два місяці тому. За словами глави держави, Трамп був дуже прихильним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю CNN.
Президент зазначив, що хотів би поділитися мирним планом України з президентом США Джо Байденом. Проте, як зазначив глава держави, правильно було б також показати план кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Конгресу, від якого залежить багато речей.
На прохання прокоментувати передвиборчі заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє, про які саме заяви йдеться.
"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей", - сказав він.
Зеленський додав, що два місяці тому мав телефонну розмову з Трампом і, за словами президента, "він був дуже прихильним".
"Ми мали хорошу розмову. Йдеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", - заявив Зеленський.
Позиція Трампа щодо України
Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп закликав до зменшення допомоги Україні, а також пропонував, щоб допомога надавалася як кредит, а не вигляді "подарунка".
Трамп неодноразово заявляв, що нібито може закінчити війну в Україні за добу або навіть до того, як повернуться до Білого дому.
На нещодавніх дебатах з Камалою Гарріс він не відповів на питання про перемогу України, але зазначив, що хоче закінчення війни. Його опонентка фактично звинуватила республіканця у підігруванні диктатору Володимиру Путіну.
Детальніше про виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.
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