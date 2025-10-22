ua en ru
ЗМІ брешуть? У Путіна заявили, що підготовка до саміту з Трампом триває

Середа 22 жовтня 2025 00:20
ЗМІ брешуть? У Путіна заявили, що підготовка до саміту з Трампом триває Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів РФ і США нібито триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

За його твердженням, ЗМІ нібито спотворюють інформацію, що зустрічі не буде.

"ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати перспективи майбутнього саміту. Підготовка триває", - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, 16 жовтня між Трампом і Путіним відбулася телефонна розмова, після чого американський лідер анонсував новий саміт. Тепер він пройде в Будапешті.

Однак перед зустріччю лідерів мають відбутися переговори команд. Американську сторону очолив держсекретар США Марко Рубіо, російську - глава МЗС РФ Сергій Лавров.

У понеділок між Рубіо та Лавровим відбулася телефонна розмова. Вони обговорювали подальші кроки напередодні саміту Трампа і Путіна.

Після цього, як писали ЗМІ, вони мали провести цього тижня зустріч. Однак у вівторок у західних медіа з'явилася інформація, що їхню зустріч відкладено на невизначений термін.

Точну причину скасування не називали, але одне з джерел CNN сказало, що це пов'язано з тим, що позиція Росії з питання завершення війни в Україні змінилася недостатньо, порівняно з її максималістськими вимогами.

Тим часом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто фактично назвав інформацію ЗМІ фейками, стверджуючи, що зустріч таки буде.

