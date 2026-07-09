Трамп сказал, от чего зависит вывод дополнительных войск США из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное сокращение американского военного присутствия в Европе напрямую связано с вопросом Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Трамп назвал новое условие
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что дальнейшее размещение американских войск в Европе во многом будет зависеть от ситуации вокруг Гренландии.
"Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", – сказал он.
Трамп также отметил, что готов рассмотреть вариант вывода части войск, если Соединенным Штатам не удастся заключить, по его словам, "очень выгодную сделку" по Гренландии.
Что известно о планах Белого дома
Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в частных разговорах выражал желание сократить американский военный контингент в Европе примерно на треть.
Одновременно президент США неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, объясняя это интересами национальной безопасности.
Он также говорил о возможности покупки острова и не исключал применения экономического давления для достижения этой цели.
Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, неоднократно отвергали возможность передачи острова под контроль США.
Заявление прозвучало после саммита НАТО
Во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп вновь подтвердил свою заинтересованность в Гренландии. При этом он признал, что такая позиция может осложнить отношения Вашингтона с союзниками по Альянсу.
Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после серии американских ударов представители Ирана якобы вышли на связь с Вашингтоном и предложили заключить соглашение. По его словам, Соединенные Штаты готовы рассматривать дипломатический путь, однако будут реагировать на дальнейшие действия Тегерана.