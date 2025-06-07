Трамп сказав, за якої умови введе проти Росії санкції

Президент США Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Він додав, що сенатори, багато з яких підтримали законопроект про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.
"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.
Нагадаємо, на початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем розробив проєкт "нищівних" санкцій США проти Росії. Документ підтримали більшість сенаторів.
Він передбачає, що Сполучені Штати запровадять 500% тарифи проти тих країн, які купують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
Однак учора The Wall Street Journal написало, що адміністрацію Трампа не влаштовує законопроєкт Грема, у зв'язку з чим чиновники Білого дому намагаються значно послабити заходи. Однією з пропозицій було таким, щоб американський лідер сам вирішував, проти кого вводити санкції. Також адміністрація Трампа запропонувала замінити всі формулювання з "повинен" на "може".
Також ми писали, що днями Трамп заявив, що має в голові власний дедлайн щодо того, коли вводити санкції проти Росії.
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