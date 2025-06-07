Трамп сказал, при каком условии введет против России санкции

"Если я посчитаю, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал Трамп журналистам на борту самолёты Air Force One.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об ужесточении санкций проти России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его. Это очень жесткий законопроект", - добавил президент США.