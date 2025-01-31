Трамп сказал, когда введет 25% пошлины для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. В качестве причин своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.

"Мы объявим о введении пошлин в отношении Канады и Мексики по ряду причин. Номер один - это люди, которые так классно и так много хлынули в нашу страну. Номер два - это наркотики фентанил и все остальное, что попало в страну. Номер три - это огромные субсидии, которые мы даем Канаде и Мексике в виде дефицита", - пояснил он.

Трамп добавил, что уровень пошлин "может со временем вырасти, а может и нет". Кроме того, он сообщил, что уже сегодня вечером примет решение о том, будут ли применяться пошлины к импорту канадской нефти, отметим, что это решение будет зависеть от цены на нефть.

"Нам не нужны те продукты, которые у них есть. У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны", - сказал Трамп, имея в виду крупный импорт из Канады.

После комментариев президента США, фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate поднялись выше 73 долларов за баррель. Тем временем американский доллар тоже вырос до дневного максимума, а канадский доллар упал.