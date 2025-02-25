Трамп дозволив Ізраїлю використовувати зброю США з порушенням гуманітарного права, - WP

Видання отримало наказ, підписаний радником президента США з питань національної безпеки Майком Вальцом 21 лютого, що скасовує Меморандум національної безпеки-20 (NSM-20). Це рішення на умовах анонімності також підтвердили кілька чинних і колишніх американських чиновників.

Підписаний Байденом минулого року документ, вимагає від усіх країн, які отримують зброю від США, письмове зобов'язання, що вони не будуть використовувати її для атак на цивільне населення або обмеження гуманітарної допомоги. Такі умови вже існували, але концепція письмового зобов'язання була новою, так само як і директива меморандуму, що передбачала звітування Держдепартаменту з цього питання перед Конгресом.

Байден погодився підписати меморандум під тиском прогресивних демократів, які прагнули обмежити військову допомогу США Ізраїлю. Вони стверджували, що допомога використовується для завдання шкоди цивільному населенню Сектора Газа.

У звіті Держдепартаменту, оприлюдненому за кілька місяців після меморандуму, не було зроблено висновку про те, що Ізраїль справді зловживає американською допомогою у сфері безпеки. Це розлютило прогресивних законодавців, які стоять за NSM-20.

Сенатор Кріс Ван Голлен, який запропонував законопроект про меморандум, сказав, що хоча NSM-20, можливо, і не був реалізований так, як передбачали його прихильники, він був тиском на Ізраїль, щоб той дозволив доставити додаткову допомогу в Сектор Газа у ключові моменти війни.

Крістофер Ле Мон, який працював високопоставленим чиновником Держдепартаменту з прав людини в адміністрації Байдена, заявив, що рішення про скасування цієї директиви призведе до того, що з наданої США зброї буде вбито ще більше цивільних осіб, і це нашкодить репутації Америки у світі.

"Єдине, що робить адміністрація Трампа, скасовуючи NSM-20, - це дає сигнал американським партнерам, що адміністрації просто байдуже, як ці уряди використовують американську зброю, незалежно від того, наскільки аморальною чи незаконною є їхня поведінка", - сказав Ле Мон.

The Washington Post нагадало, що скасування NSM-20 - не перший крок адміністрації Трампа, спрямований на згортання політики, яка накладала обмеження, спрямовані на захист прав людини.

Під час першого президентського терміну, Трамп запровадив політику передачі звичайних озброєнь, в якій економічні міркування переважали над цивільними інтересами.

У перші ж дні після його повернення на посаду в січні, Пентагон запустив процес ліквідації відділу, створеного за часів Байдена для сприяння безпеці цивільного населення під час бойових дій.