Трамп не знає, чи звільнить ХАМАС заручників, але закликав Ізраїль зайняти жорстку позицію
Президент США Дональд Трамп заявив 14 лютого, що не знає, чи звільнить ХАМАС заручників до "дедлайну" - полудня суботи, 15 лютого. При цьому зазначив, що Ізраїлю треба зайняти жорстку позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я не знаю, що станеться завтра (15 лютого) о 12 годині. Якби це залежало від мене, я б зайняв дуже жорстку позицію. Я не можу сказати вам, що робитиме Ізраїль", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Він додав, що "зайняв би іншу позицію, але це залежить від ситуації", і знову продовжив свою промову.
"Послухайте, це залежить від того, що зробить Бібі (прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху). Це залежить від того, що збирається робити Ізраїль. Тепер я розумію, що вони повністю змінилися, ХАМАС повністю змінився. Вони знову хочуть звільнити заручників", - сказав Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, на початку цього тижня Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль може відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо ХАМАС не відпустить заручників у суботу, 15 лютого. Однак уже в четвер, 13 числа, ХАМАС заявив, що звільнить заручників, як і планувалося, на цих вихідних.
Перед цим, 10 лютого, спікер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут звинуватив Ізраїль у тому, що він не виконує угоду про припинення вогню протягом трьох останніх тижнів. ХАМАС виступив із вимогою "компенсацій" від ізраїльської влади. У разі, якщо цього не станеться, бойовики заявили, що не відпустять заручників 15 лютого. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що такі погрози бойовиків - це порушення перемир'я.
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