Трамп не знає, чи звільнить ХАМАС заручників, але закликав Ізраїль зайняти жорстку позицію

Президент США Дональд Трамп заявив 14 лютого, що не знає, чи звільнить ХАМАС заручників до "дедлайну" - полудня суботи, 15 лютого. При цьому зазначив, що Ізраїлю треба зайняти жорстку позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я не знаю, що станеться завтра (15 лютого) о 12 годині. Якби це залежало від мене, я б зайняв дуже жорстку позицію. Я не можу сказати вам, що робитиме Ізраїль", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Він додав, що "зайняв би іншу позицію, але це залежить від ситуації", і знову продовжив свою промову.

"Послухайте, це залежить від того, що зробить Бібі (прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху). Це залежить від того, що збирається робити Ізраїль. Тепер я розумію, що вони повністю змінилися, ХАМАС повністю змінився. Вони знову хочуть звільнити заручників", - сказав Трамп.