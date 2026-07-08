Трамп скасував перемир'я з Іраном і відмовився від переговорів

8 липня стало відомо, що США більше не будуть дотримуватися режиму припинення вогню з Іраном. Ба більше, Вашингтон відмовляється від переговорів із Тегераном.
З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.
Під час саміту НАТО в Анкарі американський лідер розкрив причини свого рішення.
Так, Трамп заявив, що іранський режим намагався його вбити.
"Ми не дозволимо божевільним іранцям отримати ядерну зброю. Іран намагався мене вбити й знищив тисячі власних громадян. Не думаю, що вони самі розуміють, що роблять. Ми витратили на них надто багато часу, і нам доведеться зробити там те, що необхідно", - заявив Трампа.
На тлі останніх подій президент США кілька разів назвав іранців "божевільними" та "злими".
Ба більше, він зізнався, що їх ненавидить.
"Вони - невдахи. Інакше вони давно уклали б із нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі й хворі люди. Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину", - додав Трамп.
За його словами, для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано.
"Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном", - підсумував Трамп.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що американські сили завдали ударів по Ірану через іранську атаку по комерційних судах.
Також нещодавно Штати скасували дію виключення санкцій, яке дозволяло Тегерану експортувати нафту.
На тлі останніх подій ціни на нафту знову стрімко зростають.