RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров

11:49 08.07.2026 Ср
2 мин
Это заявление прозвучало после нового обострения на Ближнем Востоке
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

8 июля стало известно, что США больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Более того, Вашингтон отказывается от переговоров с Тегераном.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.

В ходе саммита НАТО в Анкаре американский лидер раскрыл причины своего решения.

Так, Трамп заявил, что иранский режим пытался его убить.

"Мы не позволим безумным иранцам получить ядерное оружие. Иран пытался меня убить и уничтожил тысячи собственных граждан. Не думаю, что они сами понимают, что делают. Мы потратили на них слишком много времени и нам придется сделать там то, что необходимо", - заявил Трампа.

На фоне последних событий президент США несколько раз называл иранцев "сумасшедшими" и "злыми".

Более того, он признался, что их ненавидит.

"Они - неудачники. Иначе они давно заключили бы с нами соглашение. Мы уже ликвидировали их первое руководство, а затем и второе. Это злые и больные люди. Их нужно уничтожить под корень, как раковую опухоль", - добавил Трамп.

По его словам, для США режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен.

"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", - подытожил Трамп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американские силы нанесли удары по Ирану из-за иранской атаки по коммерческим судам.

Также недавно Штаты отменили действие исключения санкций, которое позволяло Тегерану экспортировать нефть.

На фоне последних событий цены на нефть снова стремительно растут.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний восток