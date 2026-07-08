Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров

В ходе саммита НАТО в Анкаре американский лидер раскрыл причины своего решения.

Так, Трамп заявил, что иранский режим пытался его убить.

"Мы не позволим безумным иранцам получить ядерное оружие. Иран пытался меня убить и уничтожил тысячи собственных граждан. Не думаю, что они сами понимают, что делают. Мы потратили на них слишком много времени и нам придется сделать там то, что необходимо", - заявил Трампа.

На фоне последних событий президент США несколько раз называл иранцев "сумасшедшими" и "злыми".

Более того, он признался, что их ненавидит.

"Они - неудачники. Иначе они давно заключили бы с нами соглашение. Мы уже ликвидировали их первое руководство, а затем и второе. Это злые и больные люди. Их нужно уничтожить под корень, как раковую опухоль", - добавил Трамп.

По его словам, для США режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен.

"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", - подытожил Трамп.