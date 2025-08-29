Трамп отменил охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно копии письма, с которой ознакомилось CNN, президент Трамп отменил защиту Камалы Харрис от Секретной службы.

Заметим, что бывшие президенты в США получают пожизненную охрану Секретной службы, а Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев защиты после увольнения с должности, согласно федеральному закону.

Этот период истек 21 июля, однако, по словам нескольких источников, знакомых с неразглашенной договоренностью, ее защита была продлена еще на год директивой (которая до сих пор не была обнародована), подписанной тогдашним президентом Джо Байденом незадолго до увольнения с должности.

Именно это распоряжение Трамп и отменил в своем письме под названием "Меморандум для Министра внутренней безопасности".

Примечательно, что прекращение Трампом защиты Харрис происходит на фоне того, как она вскоре отправляется в громкий книжный тур по нескольким городам, посвященный выходу ее новых мемуаров "107 дней" о ее короткой президентской кампании.

Ожидается, что это привлечет к ней больше внимания общественности, чем с момента увольнения с должности, в течение которого она посетила лишь несколько публичных мероприятий.

Президенты и кандидаты в президенты в США сталкиваются с частыми угрозами безопасности. В частности во время президентской кампании Трампа в прошлом году на него было совершено два покушения.