Трамп скасував 9 млрд доларів на іноземну допомогу і державне мовлення

Речник Білого дому Гаррісон Філдс у четвер заявив, що пакет був "офіційно підписаний".

Це перший випадок за десятиліття, коли Конгрес задовольнив прохання президента про відкликання раніше схвалених бюджетних асигнувань.

Більша частина вилучених коштів була призначена для програм зовнішньої допомоги. Близько 1,1 млрд доларів було виділено Корпорації суспільного мовлення, яка фінансує NPR і PBS. Хоча більша частина цих коштів розподіляється між понад 1500 місцевими громадськими радіо- і телестанціями по всій країні.

Білий дім назвав цей закон тестовим випадком для Конгресу, і заявив, що подібні пакети скасування фінансування, відбуватимуться надалі.

В адміністрації Трампа також заявили, що система державного мовлення є політично упередженою і має зайве фінансове навантаження.

Особливу критику з боку консерваторів було спрямовано на NPR і PBS. Однак законодавці, які представляють великі провінційні округи, висловили серйозне занепокоєння тим, як скорочення фінансування громадського мовлення може вплинути на місцеві станції у їхніх штатах. Деякі з цих станцій, за їхніми словами, будуть змушені закритися.

Щодо скорочення зовнішньої допомоги, у Білому домі зазначили, що це стимулюватиме інші країни активніше долучатися до реагування на гуманітарні кризи, а також що відкликання коштів найкраще відповідає інтересам американських платників податків.

Демократи ж стверджують, що ворожість адміністрації республіканців до програм зовнішньої допомоги, завдасть шкоди міжнародному іміджу США та створить вакуум, який може заповнити Китай.

Вони також висловили побоювання, що скорочення призведуть до фатальних наслідків для найбідніших верств населення у світі.

Зокрема, з фінальної редакції законопроєкту було виключено скорочення на 400 млн доларів, які спочатку планувалося забрати у Надзвичайного плану президента з боротьби зі СНІДом (PEPFAR), щоб заспокоїти критиків.

Адміністрація Трампа пообіцяла знайти альтернативне джерело фінансування для підтримки провінційних мовників, щоб заручитися додатковою підтримкою.

Водночас, представники Республіканської партії заявили, що цей пакет стане першим із кількох, спрямованих на повернення коштів, які вони називають "марнотратством, шахрайством і зловживаннями".