ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп пояснив "руйнівне" скорочення програм USAID

Вашингтон, Четвер 22 травня 2025 00:00
UA EN RU
Трамп пояснив "руйнівне" скорочення програм USAID Фото: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп визнав "руйнівними" наслідки призупинення фіндопомоги по всьому світу та закликав інші країни "скидатися на допомогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час візиту президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамафоси до Білого дому, Трампа запитали про скорочення більшості програм зовнішньої допомоги, зокрема програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.

"Це руйнівно, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей", - сказав президент.

Він додав, що "говорив з іншими країнами" і висловив бажання, щоб "і вони долучалися та витрачали кошти, адже ми (США. - ред.) витратили багато".

"А проблема велика - колосальна проблема у багатьох країнах. Дуже багато проблем. Сполучені Штати завжди отримують запити на кошти. Ніхто інший не допомагає", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Реорганізація USAID

Сполучені Штати є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, на частку якого припадає щонайменше 38% усіх зафіксованих ООН внесків.

За даними уряду, у 2024 році країна виділила 61 мільярд доларів іноземної допомоги. Більше половини з цієї суми було надано через USAID.

У перший день після вступу на посаду президента, Дональд Трамп розпорядився про 90-денне призупинення всієї зовнішньої допомоги США. Це рішення призвело до подальших адміністративних кроків із заморожування фінансування у різних регіонах світу.

Внаслідок цих змін, USAID зазнало масштабної реструктуризації. Діяльність агентства фактично згорнули, більшість персоналу вимушено пішло у відпустку або звільнилося, було скасовано понад 80% програмних грантів.

Пізніше адміністрація Трампа розробила реформу іноземної допомоги й анонсувала перезапуск USAID.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
USAID
NEWS
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч