Трамп пояснив "руйнівне" скорочення програм USAID

Президент США Дональд Трамп визнав "руйнівними" наслідки призупинення фіндопомоги по всьому світу та закликав інші країни "скидатися на допомогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час візиту президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамафоси до Білого дому, Трампа запитали про скорочення більшості програм зовнішньої допомоги, зокрема програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.

"Це руйнівно, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей", - сказав президент.

Він додав, що "говорив з іншими країнами" і висловив бажання, щоб "і вони долучалися та витрачали кошти, адже ми (США. - ред.) витратили багато".

"А проблема велика - колосальна проблема у багатьох країнах. Дуже багато проблем. Сполучені Штати завжди отримують запити на кошти. Ніхто інший не допомагає", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.