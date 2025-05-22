Трамп пояснив "руйнівне" скорочення програм USAID
Президент США Дональд Трамп визнав "руйнівними" наслідки призупинення фіндопомоги по всьому світу та закликав інші країни "скидатися на допомогу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час візиту президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамафоси до Білого дому, Трампа запитали про скорочення більшості програм зовнішньої допомоги, зокрема програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.
"Це руйнівно, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей", - сказав президент.
Він додав, що "говорив з іншими країнами" і висловив бажання, щоб "і вони долучалися та витрачали кошти, адже ми (США. - ред.) витратили багато".
"А проблема велика - колосальна проблема у багатьох країнах. Дуже багато проблем. Сполучені Штати завжди отримують запити на кошти. Ніхто інший не допомагає", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.
Реорганізація USAID
Сполучені Штати є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, на частку якого припадає щонайменше 38% усіх зафіксованих ООН внесків.
За даними уряду, у 2024 році країна виділила 61 мільярд доларів іноземної допомоги. Більше половини з цієї суми було надано через USAID.
У перший день після вступу на посаду президента, Дональд Трамп розпорядився про 90-денне призупинення всієї зовнішньої допомоги США. Це рішення призвело до подальших адміністративних кроків із заморожування фінансування у різних регіонах світу.
Внаслідок цих змін, USAID зазнало масштабної реструктуризації. Діяльність агентства фактично згорнули, більшість персоналу вимушено пішло у відпустку або звільнилося, було скасовано понад 80% програмних грантів.
Пізніше адміністрація Трампа розробила реформу іноземної допомоги й анонсувала перезапуск USAID.
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