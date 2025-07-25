Трамп отменил 9 млрд долларов на иностранную помощь и государственное вещание

Представитель Белого дома Гаррисон Филдс в четверг заявил, что пакет был "официально подписан".

Это первый случай за десятилетие, когда Конгресс удовлетворил просьбу президента об отзыве ранее одобренных бюджетных ассигнований.

Большая часть изъятых средств была предназначена для программ внешней помощи. Около 1,1 млрд долларов было выделено Корпорации общественного вещания, которая финансирует NPR и PBS. Хотя большая часть этих средств распределяется между более 1500 местными общественными радио- и телестанциями по всей стране.

Белый дом назвал этот закон тестовым случаем для Конгресса, и заявил, что подобные пакеты отмены финансирования, будут происходить в дальнейшем.

В администрации Трампа также заявили, что система государственного вещания является политически предвзятой и имеет лишнюю финансовую нагрузку.

Особая критика со стороны консерваторов была направлена на NPR и PBS. Однако законодатели, представляющие крупные провинциальные округа, выразили серьезную обеспокоенность тем, как сокращение финансирования общественного вещания может повлиять на местные станции в их штатах. Некоторые из этих станций, по их словам, будут вынуждены закрыться.

Относительно сокращения внешней помощи, в Белом доме отметили, что это будет стимулировать другие страны активнее участвовать в реагировании на гуманитарные кризисы, а также что отзыв средств лучше всего отвечает интересам американских налогоплательщиков.

Демократы же утверждают, что враждебность администрации республиканцев к программам внешней помощи, нанесет ущерб международному имиджу США и создаст вакуум, который может заполнить Китай.

Они также выразили опасения, что сокращения приведут к фатальным последствиям для беднейших слоев населения в мире.

В частности, из финальной редакции законопроекта было исключено сокращение на 400 млн долларов, которые изначально планировалось забрать у Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом (PEPFAR), чтобы успокоить критиков.

Администрация Трампа пообещала найти альтернативный источник финансирования для поддержки провинциальных вещателей, чтобы заручиться дополнительной поддержкой.

В то же время, представители Республиканской партии заявили, что этот пакет станет первым из нескольких, направленных на возврат средств, которые они называют "расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями".