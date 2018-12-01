Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу по прекращению торговой войны

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Встреча должна состояться в последний день саммита G20

Американский президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин готовятся провести встречу относительно прекращения торговой войны между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в субботу, 1 декабря, которая, как ожидается, определит, смогут ли они завершить торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами Америки.

Отмечается, что первый день саммита подавал надежду на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином, несмотря на предыдущую угрозу Трампа снова повысить тарифы на китайские товары.

Кроме того, накануне встречи лидеры Китая и США заявили, что у них остаются разногласия в решении торгового спора и результаты переговоров еще не определены.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее страны-участницы не смогли договориться о новом торговом договоре на фоне торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.

Также РБК-Украина писало, что Европейские фондовые индексы 27 ноября снизились в начале торгов на фоне угрозы США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров.