Рынки акций Европы снижаются на фоне торгового спора США и Китая

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В лидерах падения среди отраслевых индексов - горнорудный сектор

Европейские фондовые индексы сегодня, 27 ноября, снижаются в начале торгов на фоне угрозы США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров, а также предупреждения Thomas Cook о падении прибыли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 10:48 по Киеву опустился на 0,1%, отступив от недельного максимума.

Кроме того, в лидерах падения среди отраслевых индексов - горнорудный сектор, который снизился на 1% на фоне падения цен на медь третью сессию подряд, и автомобильный сектор, потерявший 0,6 процента.

Акции туристических компаний оказались под давлением после того, как британский туроператор Thomas Cook ухудшил прогноз прибыли во второй раз за последние два месяца и приостановил выплату дивидендов из-за снижения спроса на зарубежные туры в летний период на фоне сильной жары в Великобритании.

Также акции Thomas Cook подешевели более чем на 30%, толкнув вниз бумаги конкурирующих компаний, включая TUI, акции которой упали в цене на 6,3%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае пообещали увеличить объем импорта на фоне торгового спора с США. По словам лидера Китая Си Цзиньпина, он ожидает, что в следующие 15 лет Китай импортирует товары стоимостью 30 триллионов долларов и услуги стоимостью 10 триллионов долларов.