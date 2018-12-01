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Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч щодо припинення торгівельної війни

Новини » Політика    01.12.2018 - 09:22
Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч щодо припинення торгівельної війни
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Зустріч має відбутися в останній день саміту G20

Американський президент Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін готуються провести зустріч щодо припинення торгівельної війни між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Трамп та Сі Цзіньпін проведуть зустріч у суботу, 1 грудня, яка, як очікується, визначить, чи зможуть вони завершити торгівельну війну між Китаєм та Сполученими Штатами Америки.

Зазначається, що перший день саміту подавав сподівання на прогрес у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, незважаючи на попередню погрозу Трампа знову підвищити тарифи на китайські товари.

Крім того, напередодні зустрічі лідери Китаю та США заявили, що в них залишаються розбіжності у вирішенні торгової суперечки і результати переговорів ще невизначені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї країни-учасниці не змогли домовитися про новий торгівельний договір на тлі торгової суперечки між Сполученими Штатами та Китаєм.

Також РБК-Україна писало, що Європейські фондові індекси 27 листопада знизилися на початку торгів на тлі загрози США ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів.

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