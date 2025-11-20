Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News

За слова джерела видання у Білому домі, саме цей план високопоставлені представники адміністрації Трампа потай розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим та українськими офіційними особами.

План розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять американського президента Джаред Кушнер.

"План спрямований на надання обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення міцного миру. Він включає в себе те, чого Україна хоче і чого потребує для досягнення міцного миру", - повідомив NBC News представник Білого дому.

Водночас інших подробиць плану чиновник не розкрив. Він лише зазначив, що документ все ще потребує обговорення з Україною і РФ.

Водночас три офіційні особи США повідомили виданню, що рамки плану ще не представлено українській владі, і що строки завершення роботи над проєктом документа збіглися з візитом делегації армії США в Україну.

"Припинення складної і смертоносної війни в Україні вимагає широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями. Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на важкі, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо список потенційних ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін", - написав Рубіо у соцмережі X.

Джерела видання зазначили, що Україна не брала участі в розробці цього плану, а була проінформована про загальні риси плану, але не була поінформована докладно і не отримувала будь-яких пропозицій.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив NBC News, що не знав про цей план.

"Але я скажу ось що: сподіваюся, що жодного плану немає - жоден план не спрацює, поки Путін не повірить у серйозність наших намірів продовжувати надавати Україні більш масштабну військову допомогу", - зазначив він.