ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп шукає понад мільярд доларів на боротьбу з Еболою для американців

23:43 24.06.2026 Ср
2 хв
Гроші підуть, зокрема, на запобігання розповсюдження вірусу у США
aimg Юлія Маловічко
Трамп шукає понад мільярд доларів на боротьбу з Еболою для американців Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням про понад 1,4 мільярда доларів для боротьби зі спалахом вірусу Ебола, що шириться світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що 800 мільйонів доларів із затребуваної суми підуть на фінансування карантинного центру в Кенії для американців, які зазнали впливу вірусу, а також на постачання, лікування, відстеження контактів, регіональну логістичну мережу та методи контролю інфекцій.

Американські чиновники також шукають 500 мільйонів доларів США з фондів глобальної охорони здоров'я, які, за їхніми словами, необхідні для запобігання поширенню вірусу в Сполучених Штатах.

Це фінансування включатиме спостереження за захворюваннями, витрати на лабораторні потужності та транскордонну координацію, а також потенційне партнерство з багатосторонніми організаціями та приватним сектором, сказав неназваний чиновник з Білого дому.

Читайте також: Новий спалах Еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року, - ВООЗ

Він також додав, що ще 90 мільйонів доларів будуть спрямовані на дипломатичні зусилля, включаючи евакуацію та транспортування громадян США, інфікованих вірусом, до лікувальних закладів. Раніше про запит на фінансування не повідомлялося.

Вірус Ебола

Спалах лихоманки Ебола в Конго пов'язаний з рідкісним штамом вірусу Бундібудьйо. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила цього тижня, що він заразив понад 1000 людей і забрав життя 267 осіб, що є найбільшою кількістю підтверджених випадків протягом першого місяця серед усіх епізодів захворювання.

Як повідомлялось, вже виявлено перший випадок вірусу Ебола у Європі. Ним заразився лікар, який нещодавно повернувся до Франції з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго.

Після цього американські чиновники звернулися до європейських із проханням запровадити жорсткіші обмеження щодо поїздок та зробити більший внесок у боротьбу з Еболою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ебола Дональд Трамп
Новини
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Українські морські дрони готують до нових місій у Чорному морі
Аналітика
Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера