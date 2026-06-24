Трамп шукає понад мільярд доларів на боротьбу з Еболою для американців

Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням про понад 1,4 мільярда доларів для боротьби зі спалахом вірусу Ебола, що шириться світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що 800 мільйонів доларів із затребуваної суми підуть на фінансування карантинного центру в Кенії для американців, які зазнали впливу вірусу, а також на постачання, лікування, відстеження контактів, регіональну логістичну мережу та методи контролю інфекцій.

Американські чиновники також шукають 500 мільйонів доларів США з фондів глобальної охорони здоров'я, які, за їхніми словами, необхідні для запобігання поширенню вірусу в Сполучених Штатах.

Це фінансування включатиме спостереження за захворюваннями, витрати на лабораторні потужності та транскордонну координацію, а також потенційне партнерство з багатосторонніми організаціями та приватним сектором, сказав неназваний чиновник з Білого дому.

Він також додав, що ще 90 мільйонів доларів будуть спрямовані на дипломатичні зусилля, включаючи евакуацію та транспортування громадян США, інфікованих вірусом, до лікувальних закладів. Раніше про запит на фінансування не повідомлялося.

Вірус Ебола

Спалах лихоманки Ебола в Конго пов'язаний з рідкісним штамом вірусу Бундібудьйо. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила цього тижня, що він заразив понад 1000 людей і забрав життя 267 осіб, що є найбільшою кількістю підтверджених випадків протягом першого місяця серед усіх епізодів захворювання.