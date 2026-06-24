Трамп ищет более миллиарда долларов на борьбу с Эболой для американцев

Белый дом планирует обратиться в Конгресс с просьбой о более чем 1,4 миллиарда долларов для борьбы со вспышкой вируса Эбола, распространяющегося по миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что 800 миллионов долларов из востребованной суммы пойдут на финансирование карантинного центра в Кении для американцев, подвергшихся воздействию вируса, а также на поставку, лечение, отслеживание контактов, региональную логистическую сеть и методы контроля инфекций.

Американские чиновники также ищут 500 миллионов долларов США из фондов глобального здравоохранения, которые, по их словам, необходимы для предотвращения распространения вируса в Соединенных Штатах.

Это финансирование будет включать наблюдение за заболеваниями, расходы на лабораторные мощности и трансграничную координацию, а также потенциальное партнерство с многосторонними организациями и частным сектором, сказал неназванный чиновник из Белого дома.

Он также добавил, что еще 90 миллионов долларов будут направлены на дипломатические усилия, включая эвакуацию и транспортировку граждан США, инфицированных вирусом, в лечебные учреждения. Ранее о запросе на финансирование не сообщалось.

Вирус Эбола

Вспышка лихорадки Эбола в Конго связана с редким штаммом вируса Бундибудьо. Всемирная организация здравоохранения сообщила на этой неделе, что он заразил более 1000 человек и унес жизни 267 человек, что является наибольшим количеством подтвержденных случаев в течение первого месяца среди всех эпизодов заболевания.