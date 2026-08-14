Трамп шукає нового спікера Білого дому: Politico впізнало імена претендентів

Президент США Дональд Трамп цілодобово раніше заявив, що незабаром прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт піде зі своєї посади. При цьому список потенційних кандидатів на пост ринув потоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, Трамп може обрати на цю посаду когось із журналістів чи своїх наближених.

Зокрема, одне з джерел повідомило, що Трампу запропонували призначити Моніку Кроулі, яка очолює протокольну службу та є досвідченою консервативною медійною особистістю. Інша особа запропонувала коментатора CNN Скотта Дженнінгса, колишнього прес-секретаря передвиборчого штабу Трампа Джейсона Міллера та колишню радницю Трампа Аліну Хаббу.

Ще одним потенційним кандидатом може стати Ганна Келлі, одна із заступників Лівіт, яка взяла на себе широке коло обов'язків у прес-службі Білого дому та кілька разів з'являлася на великих телеканалах.

Ще низка людей пропонувала кандидатуру Кеті Міллер, колишню чиновницю адміністрації та дружину заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера. Але людина, близька до Білого дому, швидко розвіяла ці очікування, прямо заявивши: "Цього не буде".

Друге джерело, близьке до адміністрації, назвало відхід Лівітт "незапланованим", додавши таку річ:

"Це надзвичайно важлива справа для Дональда Трампа… ймовірно, у нього ще є час, перш ніж він ухвалить рішення. Гадаю, Білий дім проведе тут ретельний пошук. Тож як же виглядає ситуація загалом - серед телевізійників, співробітників адміністрації та людей із найближчого оточення, таких як Джейсон Міллер та Аліна Хабба, ходять різні чутки", - зазначило це джерело.

Тим часом Білий дім поки не відповів на запитання про те, чи вибрав він наступника і чи міністри тимчасово виконуватимуть обов'язки, як це було під час декретної відпустки Лівітт.