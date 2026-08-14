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Трамп ищет нового спикера Белого дома: Politico узнало имена претендентов

05:40 14.08.2026 Пт
2 мин
Из каких сфер у Трампа ищут людей?
aimg Эдуард Ткач
Трамп ищет нового спикера Белого дома: Politico узнало имена претендентов Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп сутками ранее заявил, что вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уйдет со своей должности. При этом список потенциальных кандидатов на пост хлынул потоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, Трамп может выбрать на эту должность кого-то из журналистов или своих приближенных.

В частности, один из источников сказал, что Трампу предложили назначить Монику Кроули, которая является главой протокольной службы и имеет опытную консервативную медийную личность.

Другой человек предложил комментатора CNN Скотта Дженнингса, бывшего пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Алину Хаббу.

Еще одним потенциальным кандидатом может стать Анна Келли, одна из заместителей Ливитт, которая взяла на себя широкий круг обязанностей в пресс-службе Белого дома и несколько раз появлялась на крупных телеканалах.

Еще ряд людей предлагали кандидатуру Кэти Миллер, бывшую чиновницу администрации и жену заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера. Но человек, близкий к Белому дому, быстро развеял эти ожидания, прямо заявив: "Этого не будет".

Второй источник, близкий к администрации, назвал уход Ливитт "незапланированным", добавив такую вещь:

"Это чрезвычайно важная работа для Дональда Трампа… вероятно, у него еще есть время, прежде чем он примет решение. Думаю, Белый дом проведет здесь тщательный поиск. Так как же обстоит ситуация в целом - среди телевизионщиков, сотрудников администрации и людей из ближайшего окружения, таких как Джейсон Миллер и Алина Хабба, ходят разные слухи", - сказал этот источник.

Тем временем Белый дом пока не ответил на вопросы о том, выбрал ли он преемника и будут ли министры временно исполнять обязанности, как это было во время декретного отпуска Ливитт.

Что предшествовало

Напомним, в конце 2025 года Кэролайн Ливитт объявила, что беременна второй раз. Таким образом, она стала первым в истории США человеком на должность спикера Белого дома, которая исполняла обязанности в период беременности. Уже 1 мая она родила дочь.

В ночь с 12 на 13 августа Дональд Трамп анонсировал, что Ливитт покинет свою должность в конце августа. Теперь она уделит внимание семье, по этом из команда президента США она не уходит.

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