Трамп ще зрозуміє, що його "мирна стратегія" щодо України не працює, - глава МЗС Фінляндії

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація, ймовірно, згодом зрозуміють, що їхня стратегія щодо встановлення миру між Україною і Росією не працює.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Валтонен зазначила, що її "трохи непокоїть" нещодавнє рішення США призупинити наступальні кібероперації проти Росії на час переговорів про припинення війни РФ проти України.
За її словами, такий крок - це частина "великої стратегії" Білого дому, метою якої є встановлення миру, "ефективно заспокоюючи Росію і чинячи тиск на Україну".
"На мою особисту думку, все має бути навпаки, і я вірю, що Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це, ймовірно, не працює", - наголосила міністр.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом робить різкі випади проти президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів".
Також під час візиту Зеленського до Білого дому між лідерами двох країн сталася сварка. Американського лідера не влаштовувало, що президент України не хоче погоджуватися на припинення вогню без гарантій безпеки.
Після цього Трамп звинувачував Зеленського в тому, що той нібито не хоче встановити мир із Росією.
Водночас сьогодні, 4 березня, стало відомо, що США припиняють постачання військової допомоги Україні.
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