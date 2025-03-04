Трамп ще зрозуміє, що його "мирна стратегія" щодо України не працює, - глава МЗС Фінляндії

Валтонен зазначила, що її "трохи непокоїть" нещодавнє рішення США призупинити наступальні кібероперації проти Росії на час переговорів про припинення війни РФ проти України.

За її словами, такий крок - це частина "великої стратегії" Білого дому, метою якої є встановлення миру, "ефективно заспокоюючи Росію і чинячи тиск на Україну".

"На мою особисту думку, все має бути навпаки, і я вірю, що Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це, ймовірно, не працює", - наголосила міністр.