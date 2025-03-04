Трамп еще поймет, что его "мирная стратегия" по Украине не работает, - глава МИД Финляндии

Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" недавнее решение США приостановить наступательные кибероперации против России на время переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

По ее словам, в такой шаг - это часть "большой стратегии" Белого дома, целью которой является установление мира, "эффективно успокаивая Россию и оказывая давление на Украину".

"По моему личному мнению, все должно быть наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем поймут, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула министр.