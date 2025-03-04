Трамп ще зрозуміє, що його "мирна стратегія" щодо України не працює, - глава МЗС Фінляндії

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація, ймовірно, згодом зрозуміють, що їхня стратегія щодо встановлення миру між Україною і Росією не працює.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Валтонен зазначила, що її "трохи непокоїть" нещодавнє рішення США призупинити наступальні кібероперації проти Росії на час переговорів про припинення війни РФ проти України.

За її словами, такий крок - це частина "великої стратегії" Білого дому, метою якої є встановлення миру, "ефективно заспокоюючи Росію і чинячи тиск на Україну".

"На мою особисту думку, все має бути навпаки, і я вірю, що Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це, ймовірно, не працює", - наголосила міністр.