Трамп еще поймет, что его "мирная стратегия" по Украине не работает, - глава МИД Финляндии

Президент США Дональд Трамп и его администрация, вероятно, со временем поймут, что их стратегия по установлению мира между Украиной и Россией не работает.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" недавнее решение США приостановить наступательные кибероперации против России на время переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

По ее словам, в такой шаг - это часть "большой стратегии" Белого дома, целью которой является установление мира, "эффективно успокаивая Россию и оказывая давление на Украину".

"По моему личному мнению, все должно быть наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем поймут, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула министр.