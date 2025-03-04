Трамп еще поймет, что его "мирная стратегия" по Украине не работает, - глава МИД Финляндии
Президент США Дональд Трамп и его администрация, вероятно, со временем поймут, что их стратегия по установлению мира между Украиной и Россией не работает.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" недавнее решение США приостановить наступательные кибероперации против России на время переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
По ее словам, в такой шаг - это часть "большой стратегии" Белого дома, целью которой является установление мира, "эффективно успокаивая Россию и оказывая давление на Украину".
"По моему личному мнению, все должно быть наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем поймут, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула министр.
Давление Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время делает резкие выпады против президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".
Также во время визита Зеленского в Белый дом между лидерами двух стран произошла ссора. Американского лидера не устраивало, что президент Украины не хочет соглашаться на прекращение огня без гарантий безопасности.
После этого Трамп обвинял Зеленского в том, что тот якобы не хочет установить мир с Россией.
При этом сегодня, 4 марта, стало известно, что США приостанавливают поставки военной помощи Украине.
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