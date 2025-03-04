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Трамп еще поймет, что его "мирная стратегия" по Украине не работает, - глава МИД Финляндии

Вторник 04 марта 2025 16:45
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Трамп еще поймет, что его "мирная стратегия" по Украине не работает, - глава МИД Финляндии Фото: Элина Валтонен, глава МИД Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и его администрация, вероятно, со временем поймут, что их стратегия по установлению мира между Украиной и Россией не работает.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" недавнее решение США приостановить наступательные кибероперации против России на время переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

По ее словам, в такой шаг - это часть "большой стратегии" Белого дома, целью которой является установление мира, "эффективно успокаивая Россию и оказывая давление на Украину".

"По моему личному мнению, все должно быть наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем поймут, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула министр.

Давление Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время делает резкие выпады против президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".

Также во время визита Зеленского в Белый дом между лидерами двух стран произошла ссора. Американского лидера не устраивало, что президент Украины не хочет соглашаться на прекращение огня без гарантий безопасности.

После этого Трамп обвинял Зеленского в том, что тот якобы не хочет установить мир с Россией.

При этом сегодня, 4 марта, стало известно, что США приостанавливают поставки военной помощи Украине.

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