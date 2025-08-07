Трамп ще не ухвалив рішення про вторинні санкції проти РФ: Рубіо назвав терміни

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про введення вторинних санкцій впродовж найближчих 24 або 36 годин.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.
На запитання щодо введення вторинних санкцій проти Росії, які мають бути запроваджені в п'ятницю, очільник американської дипломатії заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо цього питання впродовж найближчих 24-36 годин.
Щодо питання завершення війни війни, він сказав, що зараз вони "краще розуміють" умови, за яких Росія може припинити конфлікт.
Президент США Дональд Трамп 29 липня дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною - до 8 серпня.
У разі небажання домовлятися, США запровадять вторинні санкції проти Росії.
Одночасно Вашингтон активізував дипломатичні переговори з Кремлем. У середу, 6 серпня, Москву відвідав спецпосланник США Стів Віткофф. За підсумками зустрічі з Путіним, Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.
Джерела агентства Reuters повідомляють, що США все ж таки введуть з 8 серпня вторинні санкції проти Росії.