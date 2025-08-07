Трамп еще не принял решение о вторичных санкциях против РФ: Рубио назвал сроки

На вопрос о введении вторичных санкций против России, которые должны быть введены в пятницу, глава американской дипломатии заявил, что Трамп примет решение по этому вопросу в течение ближайших 24-36 часов.

По вопросу завершения войны войны, он сказал, что сейчас они "лучше понимают" условия, при которых Россия может прекратить конфликт.