Головна » Новини » У світі

Трамп ще більше розчарувався в Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - ЗМІ

США, Четвер 23 жовтня 2025 15:57
UA EN RU
Трамп ще більше розчарувався в Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп ще більше розчарувався в Росії після розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Один з американських чиновників розповів виданню, що ця телефонна розмова жодних результатів не дала. Водночас вона дозволила зрозуміти, що РФ не готова до укладення угоди про припинення війни і сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним немає.

"Цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про введення нових санкцій проти Росії", - зазначив американський чиновник.

Axios нагадало, що антиросійські санкції США, введені 22 жовтня, стали першими з моменту вступу Трампа на посаду президента.

Президент США тривалий час заявляв, що введення санкцій проти країни-агресорки підірве його дипломатичні зусилля з припинення війни. Зміна його рішення свідчить про те, що такий підхід він вважає невдалим.

"Нові санкції були введені на наступний день після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Це свідчить про величезне розчарування Трампа російським президентом", - наголосило видання.

Антиросійські санкції США

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Після цього ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3%, до 64,5 доларів за барель. Вартість нафти наразі значно нижча, ніж протягом майже всього 2025 року.

Індія майже повністю відмовиться від російської нафти після санкцій США. Поставки російської нафти в Індію, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну, незабаром скоротяться майже до нуля.

Зазначимо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував Дональда Трампа за нові санкції. Він заявив, що рішення Вашингтона - "акт війни", а сам президент США "повністю встав на стежку війни з Росією".

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо Лавров Війна в Україні
