Трамп о "Северном потоке-2": мы должны защитить Германию от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за "новехонький газопровод". Трамп раскритиковал "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

Трамп заявил, что "мы должны защитить Германию от России".

Отметим, США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода из-за усиления зависимости Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Напомним, в Бундестаге призвали Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2".

Отметим, в Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2".

Также ранее сообщалось, что 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".