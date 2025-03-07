Трамп: серйозно розглядаю масштабні санкції і тарифи проти Росії

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявляв про те, що для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів, Вашингтон намагається натиснути на неї за допомогою "максимальних енергетичних санкцій".

Також Келлог допускав введення нових американських санкцій проти Росії. Але водночас чиновник наголошував, що важлива не кількість санкцій, а їх виконання.

До слова, Трамп ще в січні обіцяв запровадити проти Росії нові санкції, якщо вона не погоджуватиметься вести мирні переговори з Україною.

При цьому Келлог обіцяв, що американський лідер "може подвоїти" антиросійські санкції для того, щоб війна Росії проти України припинилася.

Поки що США активно тиснуть тільки на Україну. Зокрема, вони перестали передавати українським захисникам військову допомогу.

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