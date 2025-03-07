Трамп: серьезно рассматриваю масштабные санкции и тарифы против России

Новые санкции против России

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявлял о том, что для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров, Вашингтон пытается надавить на нее при помощи "максимальных энергетических санкций".

Также Келлог допускал введение новых американских санкций против России. Но в то же время чиновник подчеркивал, что важно не количество санкций, а их выполнение.

К слову, Трамп еще в январе обещал ввести против России новые санкции, если она не будет соглашаться вести мирные переговоры с Украиной.

При этом Келлог обещал, что американский лидер "может удвоить" антироссийские санкции для того, чтобы война России против Украины прекратилась.

Пока что США активно давят только на Украину. В частности, они перестали передавать украинским защитникам военную помощь.

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