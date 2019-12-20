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Трамп сьогодні підпише оборонний бюджет США з військової допомогою Україні

Новини » Політика     20.12.2019 - 16:19
Трамп сьогодні підпише оборонний бюджет США з військової допомогою Україні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Також оборонний бюджет США містить санкції проти "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 20 грудня, підпише законопроект про оборонний бюджет США, який містить виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Оборонний бюджет США складається з 738 мільярдів доларів. Також в нього будуть входити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Сьогодні я підпишу наш законопроект про витрати на оборону в розмірі 738 мільярдів доларів", - написав Трамп.

Трамп сьогодні підпише оборонний бюджет США з військової допомогою Україні

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив військовий бюджет США на 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти. Після цього документ був переданий на підпис Трампу.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Палата представників США схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Виділення фінансової допомоги Україні включено в законопроект про фінансування роботи уряду США у 2020 році. Далі документ розглянуть в Сенаті США.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутність належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні, ніж США.

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