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Трамп считает расследование против себя незаконным

Новости » Политика    12.05.2019 - 16:34
Трамп считает расследование против себя незаконным
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По его мнению, подобная ситуация не должна повториться

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что стал объектом нездорового и противоправного расследования, "повторение которого в дальнейшем допускать нельзя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его мнению, подобная ситуация не должна повториться.

Глава американского государства назвал выборы, в которых одержал победу, "одними из самых тяжелых и важных в истории страны". Он напомнил, что за его кампанией пристально следили спецслужбы и демократы, а само расследование началось задолго до его вступления в должность.

"Все это превратилось в настоящую аферу, охоту на ведьм, которая не нашла ни сговоров, ни препятствий", - написал Трамп.

Такое происходило в США впервые, добавил американский лидер.

Трамп считает расследование против себя незаконным

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикирасследованиевыборыДональд Трамп
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