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Трамп вважає розслідування проти себе незаконним

Новини » Політика    12.05.2019 - 16:34
Трамп вважає розслідування проти себе незаконним
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На його думку, подібна ситуація не повинна повторитися

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що став об'єктом нездорового і протиправного розслідування, "повторення якого надалі допускати не можна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

На його думку, подібна ситуація не повинна повторитися.

Глава американської держави назвав вибори, в яких здобув перемогу, "одними із найбільш важких і важливих в історії країни". Він нагадав, що за його кампанією пильно стежили спецслужби і демократи, а саме розслідування почалося задовго до його вступу на посаду.

"Все це перетворилося у справжню аферу, полювання на відьом, яка не знайшла ні змов, ні перешкод", - написав Трамп.

Таке відбувалося в США вперше, додав американський лідер.

Трамп вважає розслідування проти себе незаконним

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

Крім того, президент США Дональд Трамп задіяв "привілей виконавчої влади" щодо доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори. Таким чином, Трамп завадив представникам Демократичної партії отримати повну версію доповіді.

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Новини України Сполучені Штати АмерикирозслідуваннявыборыДональд Трамп
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