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Спецпрокурор Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе

Новости » Политика    10.05.2019 - 21:52
Спецпрокурор Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Точной причины, почему Мюллер не будет свидетельствовать на следующей неделе, не называют

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Джерольд Надлер заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе, как было договорено ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

Он добавил, что Комитет продолжает переговоры с Министерством юстиции.

"Этого не произойдет на следующей неделе. Мы сейчас ведем переговоры. Мы общаемся с ним (спецпрокурором - ред.) и Министерством юстиции", - заявил конгрессмен-демократ.

При этом Надлер не назвал точной причины, почему Мюллер не будет свидетельствовать на следующей неделе.

"Когда-то он (спецпрокурор Мюллер - ред.) придет. Если будет необходимо, мы вызовем его повесткой, и он придет", - отметил председатель Юридического комитета.

Глава Судебного комитета отказался охарактеризовать переговоры по показаниям специального адвоката. Надлер заявил, что надеется, что комитету не нужно будет прибегать к вызову Мюллера, но не исключает этого.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.

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