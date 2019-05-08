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Трамп помешал демократам получить полную версию доклада Мюллера

Новости » Политика    08.05.2019 - 19:26
Трамп помешал демократам получить полную версию доклада Мюллера
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада спецпрокурора Мюллера

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.

Министерство юстиции уведомило об решении Трампа главу юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джеррольда Надлера. Это произошло незадолго до голосования в комитете по вопросу об обвинении генерального прокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу в связи с невыполнением повестки о предоставлении полного текста доклада.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американский президент считает, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не следует давать показания в Конгрессе по расследованию о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. По мнению Трампа, доклад Мюллера не дает окончательного ответа на вопрос, препятствовал ли президент США ходу расследования его возможных связей с РФ, а демократы якобы пытаются переписать его.

Кроме того, демократы в Юридическом комитете Палаты представителей сделали шаг к официальному обвинению генерального прокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу. Отмечается, что дедлайн для генерального прокурора США относительно предоставления им отчета и основных доказательств по расследованию Мюллера завершается 8 мая.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампмюллер
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